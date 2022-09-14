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網球／球后斯威雅蒂拿到年終賽門票 也取得名人堂入圍資格

聯合新聞網／ 綜合報導
波蘭球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）奪下個人第三座大滿貫系列冠軍。 美聯社
波蘭球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）奪下個人第三座大滿貫系列冠軍。 美聯社

美國網球公開賽落幕，波蘭球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）奪下個人第三座大滿貫系列冠軍，除了拿下年底ATP世界巡迴賽總決賽的參賽資格，也取得國際網球名人堂入圍資格。

國際網球名人堂是網球運動員的最高榮譽，退役五年後才有資格加入，並且生涯須獲得3座大滿貫並且世界排名第一至少13週，或拿下5座大滿貫。而目前斯威雅蒂剛拿下生涯第3座，並且世界第一達24週，已達成其中一條件。

21歲的斯威雅蒂打出生涯年，開季曾經創下37連勝的佳績，在大滿貫23場比賽中就拿下21場，本賽季目前拿下7座冠軍頭銜，包含1座WTA500巡迴賽冠軍、4座WTA1000等級大賽冠軍，及法網、美網兩座大滿貫冠軍。

美網後斯威雅蒂進帳1760分，以10365分穩坐世界球后寶座，並且領先第二名突尼西亞好手加博（Ons Jabeur）5000多分，高出將近一倍。

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