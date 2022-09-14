網球／返國參加台維斯盃 阿爾卡拉斯：喜歡那種氛圍

本周剛在美網奪下個人生涯首座大滿貫冠軍，並在昨天登上世界球王寶座的西班牙19歲小將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），在結束如夢似幻的美網之旅後馬不停蹄地趕回西班牙備戰台維斯盃賽事，不過對於阿爾卡拉斯何時會出賽，西班牙隊長布魯格拉（Sergi Bruguera）就表示，還將視阿爾卡拉斯的恢復狀況來決定。

19歲的阿爾卡拉斯今年美網一路過關斬將，在決賽之前連續3輪打到5盤才勝出，最終又擊敗球王寶座競爭對手挪威魯德搶下生涯首座大滿貫冠軍，不過在美網落幕後不久，阿爾卡拉斯隨即啟程回到西班牙，為本周登場的台維斯盃賽事進行備戰。

對於外界一度認為他在操勞的美網賽程落幕後，有可能退出台維斯盃，但阿爾卡拉斯卻說：「我很自豪能夠成為世界第一，而且還能夠為我的球隊盡一份心力，參加台維斯盃總是一種很特別的經驗，那是一種獨特的氛圍，我很期待跟整個團隊再一起。」

今年台維斯盃西班牙由51歲的兩屆法網冠軍布魯格拉擔任隊長，巴提斯塔‧艾格特（Roberto Bautista Agut）、巴斯塔（Pablo Carreno Busta）、福基納（Alejandro Davidovich Fokina）、馬丁尼茲（Pedro Martinez）也將代表西班牙出征，而他們將在分組賽對上塞爾維亞、加拿大與南韓，在上屆賽事中阿爾卡拉斯也順利入選，但卻在比賽前因為確診被迫退出。

對於阿爾卡拉斯帶著榮光歸隊，隊長布魯格拉也表示，將會在了解阿爾卡拉斯的狀況後再決定他何時出賽，「我們希望他能夠盡快恢復，還不確定他能否趕上周三的賽事，我們將聽聽他的感受並與他討論，當然希望他愈早上場愈好。」

談到阿爾卡拉斯為西班牙網球又寫下新歷史，布魯格拉也說：「我們都知道他遲早會達成目標，但他連續在5盤賽事中勝出，那樣的精神與身體能力是令人難以置信的，作為史上最年輕的球王，大家都沒有話說。」