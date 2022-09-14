世足／缺水、找不到廁所 卡達世界盃決賽球場遭刷負評
卡達世界盃足球賽將在2個月後點燃戰火，不過作為決賽場館、斥資7.67億美元（約台幣239億元）打造的盧賽爾球場，在上周舉辦完首場大型賽事後卻是負評不斷，不少球迷反應球場內外缺乏補水點，廁所位置也標示不清，工作人員更是一問三不知，讓他們將不會再來到這球場觀看世界盃賽事。
身為首個主辦世足賽的中東國家，卡達為了今年世界盃可說是投入大量的金錢與人力，甚至還在日前被爆出剝削孟加拉、印度、尼泊爾移工來建造世界盃場館的負面新聞。
其中斥資7.67億美元打造、能容納8萬人的盧賽爾球場，不僅是今年世界盃8大主場館之一，更將在12月18日當天作為決賽球場，在上周舉行了第一場比賽就吸引了近7萬8000名的球迷進場觀賽，沒想到最後卻是負評不斷，包括缺乏補水站、廁所位置標示不清、空調系統差和大眾運輸路線不便。
根據ESPN報導，比賽當天不僅球場動線與導流安排不當，導致排隊進場和離場的觀眾在場外形成長長人龍，甚至引發了零星的衝突事件，更有不少父母抱著孩子在球場內尋找水源，但卻得不到任何協助。
一名住在多哈的球迷就直言當天賽事根本就是一場災難，這已經讓他打消了世界盃期間再來看球的念頭，而一名與球場合作的廠商更直言，當天的混亂狀況讓不少廠商都無法順利進駐，甚至在場內還不時可以看到救護車在亂竄，尋找不到該停放的地點，「我們一遍又一遍得到錯誤的指引，我們擁有停車證，但卻屬於不存在的停車位置。」
對於球迷的嚴厲批評，卡達政府則是透過發言人表示，這次的賽事舉辦正是為了尋找出問題來與世界盃作無縫接軌，「參與這次賽事的所有團隊都將獲得寶貴的經驗，並將它帶到今年的比賽之中。」
根據統計，目前世界盃300萬張的門票中已經預售了245萬張，預計將會有120萬人潮因為世足賽湧入卡達，相當於卡達總人口的一半。
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