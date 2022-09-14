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健身／網紅挑戰不用手喝可樂 用滑板練深蹲

運動筆記／ Eulla

健身久了進入疲乏期，但不運動又全身怪怪的，這時不妨來找點樂子，在運動時增添樂趣。南韓就有一位正妹瑜伽老師，不但擁有天使的臉孔，還有著魔鬼的身材，時常會在社群分享健身和瑜伽日常，休閒時甚至還會到室內攀岩場訓練，身體曲線玲瓏有致，而且還將運動融入日常生活，讓健身不枯燥乏味。

南韓網紅 WONY 挑戰不用手喝可樂。圖/翻攝自IG：gawonaa

在 IG 擁有近 20 萬粉絲的 WONY，經常會拍攝 Vlog 分享健身及瑜伽生活，走到哪裡，就運動到哪裡的她，不但利用鄉間小路的斑馬線練弓步蹲，近期還發出一張火辣的照片，表示正在挑戰不用手喝可樂！

照片上可以看到 WONY 穿著白色熱褲，搭著一件細肩帶低胸背心，由上往下拍的視角，會發現她竟然將一瓶鋁罐可樂放在胸部上方，插著吸管享用，WONY 發文說，她正在挑戰自己，不用手喝可樂。

貼文一出立刻引發網友暴動，留言表示：已接受挑戰、這可樂看起來好好喝、太辣了、太致命。而除了可樂之外，WONY 其實也常常做出一些有趣的健身模式，幾乎整個城市都成了她的健身房，像是在人行道上練習螃蟹走路、搭船在河床練習深蹲、一邊溜滑板一邊健身等等。

民眾下次練健身練到乏味時，也可以試試看換個地點，換個環境來試試看，說不定會發現運動的新樂趣！

影片來源：워니gawonaa

責任編輯：Eulla

＊運動樂事，盡在運動筆記

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