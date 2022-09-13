高球／九九重陽節 東華球場封場舉辦健走18洞活動

今年「九九重陽節」10月4日，國寶集團旗下的東華球場也將效法聖安卓，首開先例18洞封場，舉辦「健走十八洞，健康動一動」的長者健走活動，邀請所有50歲以上的長者免費參加，一起漫步在翠綠的球場上，感受東華球場的迷人風光。

國寶集團育樂事業群營運長湯順甄表示，在總裁朱國榮的帶領下，近年持續將旗下多座高爾夫球場活化運用，多元辦理高球賽之外的健康休閒活動，盼結合自身資源與地方鄉里共同回饋社會。

在集團董事長邵明斌的巧思規劃下，首波就讓外界耳目ㄧ新，邵董事長以「關懷長者」為出發點，要在今年九九重陽節當天舉辦這場台灣首創的長者健走活動，明年元旦還有高爾夫路跑等等，值得大家期待。

「喜歡打高爾夫球的我們，都知道球場很美。但那些沒有接觸這項運動的長者，從來沒機會走進球場來好好感受。」朱國榮總裁說：「所以，國寶集團願意拋磚引玉，除了單日減少超過一百萬的營業額，再撥款兩百萬元，首開先例封場舉辦這場健走活動，並捐贈50萬給『惜食台灣行動協會』，響應老人送餐服務計畫，將營養美味的餐食，送到弱勢族群手中。這次的活動就是希望款待長者，讓喜歡走路健行的長輩們，能夠開開心心踏進高爾夫球場，親身體會。希望他們會說：『喔，原來高爾夫球場比公園還漂亮呀！』」

東華球場位於林口海濱坡地，能遠眺海天一色的壯闊景色，且地處國際航道的下方，經常能看到飛機劃過天際，這座18洞球場出自日本名設計師佐藤毅之手，挑戰性十足，曾舉辦眾多國際職業高球賽事，其中par 4第七洞更被美國《高爾夫雜誌》（Golf Magazine）評選為全球五百大球洞之一。