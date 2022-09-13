足球／還沒放棄引進C羅 沙烏地阿拉伯聯賽主席：錢不是問題

隨著英超轉會窗口的關閉，葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）暫時沒有轉隊可能，不過他的下一步仍然備受關注，因為先前提出天價想引進他的沙烏地阿拉伯聯賽主席可還沒放棄，近日受訪時表示，「還是希望看到C羅這樣的球員來沙烏地阿拉伯，這樣將會成為世界足壇轟動消息」。

C羅在開季前曾表示想離開曼聯，卻被多隻歐洲豪門拒絕，只有沙烏地阿拉伯聯賽傳開出2年3億歐元天價想挖角C羅，儘管轉會時間已截止，聯賽主席艾哈邁德強調仍不會放棄引進這位足壇巨星：「我們希望看到像C羅這樣的球員在沙烏地阿拉伯踢球，我知道這將是一比巨大的交易，但是我們已經進行了報價，錢不是問題、絕對負擔的起。假如果C羅真的來到亞洲踢球，將會是世界足壇最轟動的話題之一。」

不過沙烏地阿拉伯要引進C羅並不容易，除了高額的轉會費，重點是他本人的意願，畢竟已經37歲的他還想為生涯最後一搏，因此放棄歐洲主流聯賽的機會不大，而這一切都需要在世界盃結束後才能有真正的結果，而本屆世界盃足球賽也可能是這位足球傳奇最後一次挑戰大力神盃的機會。