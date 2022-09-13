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克拉術亞洲青年錦標賽 中華小將勇奪5銀、7銅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華民國克拉術協會理事長張翠芳（左2）與獲獎選手及教練合影。圖／體育署提供
中華民國克拉術協會理事長張翠芳（左2）與獲獎選手及教練合影。圖／體育署提供

我國克拉術青年代表隊在4日抵達泰國，駐泰代表處教育組組長歐陽彥恆親臨接機，並勉勵中華代表隊順利成功、勇奪佳績，中華代表隊參加4至9日在泰國春武里舉辦的2022年克拉術亞洲青年錦標賽，中華青年小將們在2天賽程裡共獲得5銀、7銅的好成績。

本次中華代表隊青年選手多為首次參加克拉術國際賽會，共遴選出17位青年選手參賽，理事長張翠芳表示，雖然代表隊小將們幾乎都是第一次參加國際賽，卻有初生之犢不畏虎的好氣勢，教練與選手們對獎牌都有高昂的企圖心，在為期一個月短時間的集訓後參賽，獲得亮眼與精彩的成果表現。

男子隊教練阿吉馬表示，這批青年選手將會是中華隊未來之星，協會以長期培育計畫來訓練選手，期許選手們未來有更精湛的技術呈現，參加國際賽會為國爭光，女子隊鄒佳雯教練首次擔任代表隊教練，過去世界各國征戰無數的她從選手轉換為教練身份，在賽前分享她多年參賽經驗與技術給選手，雖然本次並未有選手獲得金牌，但選手們的技術與精神卻表現的可圈可點，相信未來一定會有機會獲得金牌並站在頒獎台上最高榮譽的位置。

代表隊選手張梓浩在準決賽時，膝蓋受傷卻不放棄比賽仍然堅持對戰到底並且獲得銅牌，他的運動家精神贏得現場各國所有教練、選手的敬佩與掌聲。

克拉術亞青代表隊成績如下：

杜美慧：銀牌(女子44公斤組)

歐陽昀熙：銅牌(女子44公斤組)

林宣辰：銅牌(女子48公斤組)

黃沛緹：銀牌(女子52公斤組)

王品淳：銅牌(女子57公斤組)

彭妍甄：銀牌(女子63公斤組)

邱辰姿：銀牌(女子78公斤組)

劉庭宇：銅牌(男子60公斤組)

潘思丞：銅牌(男子66公斤組)

張梓浩：銅牌(男子73公斤組)

黃丞家：銀牌(男子90公斤組)

黃運賜：銅牌(男子100公斤以上組)

女子組榮獲團體總成績季軍之殊榮

賽後中華小將們主動與各國選手進行交流、交換禮物及建立友誼，讓更多國家的教練選手認識台灣，充份落實國民體育外交的意義。

體育署表示，克拉術是亞洲運動會的新興競賽項目，尤其在中亞、西亞及南亞的國家最為普遍，台灣近年積極發展克拉術運動，國際賽會成績斐然、佳績連連，特別以青年組為發展重點，相信本次亞洲青年錦標賽代表隊選手將成為我國克拉術生力軍、未來克拉術國家代表隊的主力，繼續爭取佳績、為國爭光。

運動家 體育署 國民

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