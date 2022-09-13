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網球／阿爾卡拉斯首登球王 期待未來能對決費德勒

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
阿爾卡拉斯成為最年輕球王，未來期待有更多機會與「三巨頭」交手，並在大滿貫場上擊敗他們。 歐新社
阿爾卡拉斯成為最年輕球王，未來期待有更多機會與「三巨頭」交手，並在大滿貫場上擊敗他們。 歐新社

剛在美網拿下個人生涯首座大滿貫冠軍的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），在今天更新的ATP世界排名中首度登上球王寶座，以19歲之齡改寫最年輕球王紀錄，而他也在今天接受訪問時表示，儘管已經完成兒時的夢想，但接下來仍期待有更多機會與「三巨頭」交手，並在大滿貫場上擊敗他們。

阿爾卡拉斯在昨天美網決賽與挪威魯德（Casper Ruud）的球王之爭中脫穎而出，拿下個人生涯首座大滿貫冠軍，也在今天如期登上球王寶座，這也讓他被視為新世代男子網壇的接班人，不過在今天於紐約接受訪問時，阿爾卡拉斯也強調，一直以來都不覺得自己很特別，甚至沒有人說他會成為最好的那一個，「但我一直以來都很努力來做到這點。」

當被問到在奪下世界球王寶座後，接下來還有什麼事情能夠讓他有所期待時，阿爾卡拉斯則說：「與費德勒（Roger Federer）對戰會讓我感到相當興奮，並能夠在大滿貫賽事中擊敗『三巨頭』，我一直告訴自己，想要成為最好的球員，那你就必須打敗最好的球員。」

與三巨頭年齡差距至少16歲的阿爾卡拉斯，生涯與三巨頭合計僅有4場交手紀錄但都不是在大滿貫賽事中，其中3場是與納達爾（Rafael Nadal）碰頭，並拿下1勝2敗，而剩下的一場則是在西班牙名人賽中擊敗約克維奇（Novak Djokovic），至於與相差22歲的費德勒則是還未曾有過交手紀錄。

對於被譽為新生代男網球球選手中天賦最高的球員，阿爾卡拉斯則是謙遜地表示，從來不覺得自己很特別，也沒人曾跟他說過自己會成為最好的球員，但這一直是他努力在做的，能夠成功都歸功於團隊的支持，尤其是心理師的協助帶給他很大的幫助，讓他保持良好的精神狀態與抗壓力。

而當被問到自己在球場上是否有一些個人習性時，阿卡爾拉斯則表示，自己最常做的就是聽音樂，「另外我對於毛巾有一些迷信，我還會拿4顆球並拍他們5下，然後我的瓶子總是會整齊排列，並且從第一罐開始喝，在吃香蕉前我也會習慣先吃能量棒。」

最後阿爾卡拉斯也被問到對於納達爾的生涯22座大滿貫冠軍有想什麼想法時，他則說：「當納達爾拿到大滿貫冠軍時我總是感到相當驕傲，儘管我已經輸掉了比賽，因為我永遠都會支持西班牙的球員。現在我只贏得一座大滿貫冠軍，我還差很遠，還有21冠的距離，我想的只有拿下第二座，因為很少人能做到這點，這就是我的目標。」

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