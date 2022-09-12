體操／「鞍馬王子」李智凱成新手奶爸 臉書報喜曬合照

東京奧運銀牌得主、「鞍馬王子」李智凱今天在臉書捎來喜訊，宣布家中添新成員，除了分享與妻子、兒子合照外，還寫下「母子均安，兒子坐了火箭來報到」。

李智凱去年征戰東京奧運鞍馬項目拿下銀牌，也是台灣在奧運體操首面獎牌，隨後在年底與女友步入禮堂，完成人生重要里程碑。

李智凱今年4月在度過26歲生日時曾透露，妻子送給他一份大禮，透過妻子和胎兒超音波照的合照，也揭曉將升格為人父的消息。

李智凱今天下午在臉書分享一家3口的合照，寫下「母子均安，兒子坐了火箭來報到」，宣布加入新手奶爸行列，而他也不忘了向妻子說聲「辛苦了」。

除了迎接育兒新生活外，李智凱接下來也將持續備戰10月底在英國利物浦登場的世界體操錦標賽，希望能爭取佳績。