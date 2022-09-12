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冰球／U18女子世錦賽 台灣奪一級B組第3隊史最佳

中央社／ 台北12日電
U18女子世錦賽，台灣奪一級B組第3，隊史最佳。 中華冰球協會粉絲團
U18女子世錦賽，台灣奪一級B組第3，隊史最佳。 中華冰球協會粉絲團

台灣隊在U18世界女子冰球錦標賽世界一級B組賽事，拿下第3名，創隊史最佳，中華冰協秘書長黃意中今天說，接下來將持續蒐集對手資訊、培訓新球員，目標2年後升上A組。

2022年國際冰球總會（IIHF）U18世界女子冰球錦標賽世界一級B組賽事，原訂1月在奧地利登場，延至9月舉行，台灣U18女子冰球代表隊由總教練黃仁宏領軍出征。

台灣U18女子冰球代表隊2年前在二級賽事拿下金牌後，升上世界一級B組，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，國際賽事停擺，這次終於在世界一級B組舞台登場，與其他4支隊伍較勁，第一名隊伍將升上A組，最後一名球隊將降至二級。

台灣隊首戰以0比4輸給丹麥後，第2戰以4比1戰勝韓國，第3戰1比10不敵奧地利後，第4戰延長賽以2比1力退波蘭，在B組以第3名作收，僅次於奧地利、波蘭，締造隊史新猷。

中華民國冰球協會秘書長黃意中接受中央社訪問時開心地表示，這次成績還不錯，U18代表隊已經備戰2年，包括延攬旅外選手加入，以及與增加與成人女生隊練習時間。

談到未來目標，黃意中指出，短期希望先待在U18世界一級B組1至2年，將利用這段時間蒐集各隊資訊，培訓更多新球員，力拚2年後升上U18世界一級A組。

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