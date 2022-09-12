網球／澳洲政府大轉彎 約克維奇可望解禁參加明年澳網

因拒打疫苗問題，無緣征戰美網的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），年初也曾因此遭澳洲政府拒絕恥入境，導致被迫退出澳網，還面臨3年無法入境澳洲，而近期卻傳出澳洲政府同意讓他在不打疫苗的情況下，入境參加澳網同時解除對他的禁令。

據《ESPN》記者艾瓦瑞茲（Luis Alvarez）報導，澳洲政府已同意約克維奇在未打疫苗的情況下入境國土，這也代表他明年將能夠重新參與年初的網球盛會，儘管今年約克維奇因疫苗問題缺席澳網與美網，但他能入境澳洲對他來說無疑是雪中送炭，而澳洲前總理莫里森(Scott Morrison)也曾在當地電台表示，「禁令確實為三年，但能在適當情況下赦免。」

澳網賽事總監泰利（Craig Tiley）在受訪時也透露約克維奇有望於明年回歸澳網，「約克維奇必定會參加2023年的澳網，我保證。」