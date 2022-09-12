羽球／南韓羽協竟漏報安洗瑩 亞洲四大天后丹麥賽3缺1

羽球世界女單競爭相當激烈，近年世界排名前10的實力都旗鼓相當，不過，今年卻罕見形成4大天后的情形，我國好手戴資穎、陳雨菲、山口茜與安洗瑩時常在世界巡迴賽超級500系列以上的4強碰頭，並且每次都互有輸贏，因此成為亞洲4人競爭的局面。

據世界羽聯公布之賽程，9月前就有10場超級500系列以上的賽事，其中也包括世錦賽，而戴資穎的老對手陳雨菲就8度闖進女單4強，但僅在超級500系列印尼羽球大師賽捧冠，而小戴也不惶多讓以7次高居第二，更在超級1000系列印尼公開賽封后，5月時也曾於超級500系列的泰國公開賽奪冠，第三位則是在超級500南韓公開賽和大馬大師賽的冠軍安洗瑩。

山口茜、戴資穎、陳雨菲和安洗瑩4人也凌駕所有選手之上，互相角逐球后寶座，現居世界球后的山口茜在今年就包辦了全英公開賽、世界羽球錦標賽和日本公開賽的冠軍，也是4大天后中的最大贏家，而丹麥公開賽將於下個月開打，但安洗瑩疑似遭南韓羽協遺忘未報名參賽，因此本場賽事也成為戴資穎、山口茜和陳雨菲的三強爭霸。