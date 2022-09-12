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羽球／王齊麟養傷最快11月復出 李洋暫與學弟搭檔

中央社／ 台北12日電
王齊麟(左)受傷，李洋暫時換搭檔。 歐新社
王齊麟(左)受傷，李洋暫時換搭檔。 歐新社

東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟李洋10月歐洲賽事將暫時拆夥，王齊麟因腳傷正在養傷中，最快11月復出，這段時間李洋將先與學弟盧震搭檔出征國際賽。

王齊麟與李洋去年在東京奧運羽球男雙項目拿下隊史首面金牌後，直到今年7月台北公開賽才再度闖進世界巡迴賽決賽，最終以亞軍作收，「麟洋配」隨後在8月征戰在日本舉行的世界羽球錦標賽、日本公開賽，都在16強止步。

不過，王齊麟自去年東京奧運前之前就飽受足底筋膜炎所擾，後來在國訓中心透過儀器治療獲得控制，但今年5月參加泰國公開賽時又再度復發，在日本公開賽告一段落後，王齊麟決定休息一陣子，好好養傷。

王齊麟接受中央社訪問時表示，上週剛打高濃度血小板血漿（PRP），預計將打3次，每次打完後都需要休息2至3天，因此9月將先以復健、基本肌力為主，「希望可以用這段時間把傷先養好，不然在移動方面影響滿大，因為一出力，就會痛」。

「要找回比賽場上競技水平也需要一點時間。」王齊麟評估，如果恢復狀況不錯，預計11月將參加澳洲公開賽，但若屆時恢復不如預期，可能還是先以復健為主。

丹麥羽球公開賽將於10月18日點燃戰火，法國羽球公開賽、海洛羽球公開賽也將緊接著登場，李洋將暫時與22歲學弟盧震搭檔。李洋說：「還滿特別的，希望能贏1、2場，如果沒有的話，本來就沒有壓力，希望說用這樣的經驗，去轉換一下心情。」

談到王齊麟受傷，李洋表示：「受傷本來就應該好好休息，今年最重要世錦賽打完了，這時候對他來講，好好養傷，準備明年拚奧運積分。」

王齊麟 羽球 李洋

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