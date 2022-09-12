足球／第13屆YAMAHA CUP開放報名 全台五地10月快樂開踢

在上周的義大利F1大獎賽中，威廉斯車隊（Williams Racing）車手阿邦（Alex Albon）因闌尾炎退賽，這使得前F2、電動方程式（Formula E）冠軍德伏里斯（Nyck de Vries）獲得一場代班機會，而這也是他生涯F1初登場，最終他也不負眾望以第9名順利完賽，並獲得當日最佳車手。

2022-09-12 12:55