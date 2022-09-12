足球／第13屆YAMAHA CUP開放報名 全台五地10月快樂開踢
廣受小朋友歡迎的YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽，今年10月即將再度登場，賽事除了延續過往廣受好評的「做自己的MVP」制度，為了提供更高品質的賽事體驗，主辦單位台灣山葉機車也特別將南區預賽場地選定在今年新完成的楠梓文中足球場舉辦，賽事報名從9/7(三)至9/20(二)止，歡迎全台9-12歲喜愛足球的小朋友踴躍報名，與YAMAHA 一起快樂踢球趣。
第十三屆YAMAHA CUP預賽賽事分為五區，南區預賽 (高雄) 10 月 22、23 日於楠梓文中足球場舉行；東區預賽 (花蓮) 10 月 29、30 日於花崗山綜合田徑場舉行；中區預賽 (台中) 11 月 5、6 日於朝馬專用足球場舉行；北二區預賽 (桃園) 11 月 12、13 日於青埔足球場舉行；北一區預賽 (台北) 11 月 19、20 日於迎風足球場舉行。
經過五區的比賽後，引領期盼的全國總決賽12月10日將首次於桃園青埔足球場舉行，來自全台灣五區晉級的12支球隊，要來競逐最後的冠軍。本屆賽事依然保有廣受好評的「做自己的MVP」制度，期望鼓勵選手每場比賽都能發揮最佳運動精神成為同儕榜樣，將由每場比賽的兩隊教練選出對手球隊一位球員成為MVP(以該隊隊員不重複領取為優先)，可獲得精美獎勵。（報名網址）
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