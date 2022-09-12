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F1／追平雷克南紀錄 前世界冠軍阿隆索349場出賽並列史上最多

聯合新聞網／ 綜合報導
阿爾卑車隊（Alpine F1 Team）阿隆索（Fernando Alonso）。 法新社
阿爾卑車隊（Alpine F1 Team）阿隆索（Fernando Alonso）。 法新社

昨（11日）的義大利F1大獎賽，阿爾卑車隊（Alpine F1 Team）老將阿隆索（Fernando Alonso）雖然因賽車於比賽過程中出現問題未能完賽，他仍以349場大獎賽出賽與前世界冠軍雷克南（Kimi Raikkonen）並列最多車手出賽紀錄保持人。

41歲的阿隆索曾奪下2006、2007年的F1世界冠軍，他日前宣布明年將轉戰奧斯頓馬丁（Aston Martin）車隊，頂替將退休的4屆F1世界冠軍維特爾（Sebastian Vettel），延續自己的車手生涯。對於昨天追平雷克南的紀錄，並列史上最多出賽紀錄的選手，阿隆索似乎不太在意，而是更專注在比賽：「這是個很棒的紀錄，但我仍在比賽，我不會停下來思考它，我想盡可能享受每場大獎賽。」

雖然本場比賽阿隆索達成了驚人的壯舉，不過他卻因賽車故障未能完賽，受訪時他也指出車輛問題所在：「引擎出了點問題，我們一開賽就缺乏動力，在直線上我們速度很慢，很難維持競爭力，因此我們不得不退賽，本來我認為車隊在得分邊緣，所以很期待這場比賽，可惜事與願違，讓我們看看下周能否在新加坡回到最棒的表現與水平。」

賽車手 新加坡 義大利 競爭力

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