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F1／臨危受命代班 F2冠軍德伏里斯處女秀就獲單日最佳車手

聯合新聞網／ 綜合報導
德伏里斯（Nyck de Vries）。 路透社
德伏里斯（Nyck de Vries）。 路透社

在上周的義大利F1大獎賽中，威廉斯車隊（Williams Racing）車手阿邦（Alex Albon）因闌尾炎退賽，這使得前F2、電動方程式（Formula E）冠軍德伏里斯（Nyck de Vries）獲得一場代班機會，而這也是他生涯F1初登場，最終他也不負眾望以第9名順利完賽，並獲得當日最佳車手。

27歲的德伏里斯出身麥拉倫（McLaren）青訓計畫，在2019年奪下F2冠軍後，轉投賓士懷抱，出戰FE並在去年奪下FE的世界冠軍，而今年除了擔任Toyota的世界耐力錦標賽（WEC）測試暨預備車手外，還在F1身兼賓士（Mercedes）、奧斯頓馬丁（Aston Martin）與威廉斯（Williams）等3隊的預備車手。

上周的F1義大利大獎賽，德伏里斯先是在周五代表奧斯頓馬丁參加自由練習，隨後威廉斯車隊的阿邦因闌尾炎無法出賽，他也順勢迎來F1正賽處女秀，他拿出好表現以第9名完賽，首度拿下F1積分，並在賽後獲得單日最佳車手。

F1代班處女秀就有好表現的德伏里斯賽後被問及自己明年進軍F1的可能，他回應：「我無法決定明年是否會獲得車手席位，我們身在一個競爭激烈的行業，我只能盡力做好自己的工作，幸運的是我在這周抓住機會，並且做到了。」

而賓士車隊的執行長沃爾夫（Toto Wolff）受訪時也讚賞德伏里斯的表現:「我認為他今天表現堪稱完美，駕駛一輛沒開過的車，並奪下積分，這凸顯了他優秀的駕駛能力。」

車手 義大利 F1

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