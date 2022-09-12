高球／LPGA皇后城錦標賽 徐薇淩並列第14

台灣高球一姐徐薇淩今天在LPGA皇后城錦標賽最終回合抓4鳥、吞1柏忌，揮出69桿，總桿數以低於標準9桿的279桿，並列第14，締造本季個人次佳成績。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）皇后城錦標賽在美國俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati）舉行，5名參賽的台將中，僅東京奧運國手徐薇淩、李旻晉級最後2輪賽事。

徐薇淩前一站在達納公開賽繳出本季次佳的並列第16成績，這次在皇后城錦標賽表現漸入佳境，前3輪揮出73、68、69桿，今天從第1洞出發，在第5洞抓下1鳥後，隨即吞下柏忌，所幸在第7、8洞連續賺進小鳥。

徐薇淩轉場後又再添1鳥，單日以69桿繳卡，4輪合計以低於標準9桿的279桿，並列第14，改寫個人本季次佳成績。

李旻首輪揮出68桿後，第2、3輪表現不理想，均打出74輪，今天最終輪吞下2柏忌，揮出74桿，4輪成績為290桿，並列第68。

29歲的美國選手尤英（Ally Ewing）今天儘管開賽後直到第9洞才射下1鳥，但轉場後手感加溫，連續在第12至16洞抓到小鳥，揮出66桿，4輪累計以低於標準22桿的266桿，以1桿的優勢，拿下生涯第3座LPGA冠軍，連續3個賽季奪冠，且本季首闖前10名就嚐到冠軍滋味。