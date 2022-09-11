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跆拳道／波蘭公開賽登頂！羅嘉翎歐洲3站奪雙金入袋

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
跆拳道教練劉聰達（右二）帶3名選手赴歐洲參賽，羅嘉翎（左二）和陳柏諺（左一）在塔林公開賽和波蘭公開賽都踢進獎牌戰。圖／劉聰達提供
跆拳道教練劉聰達（右二）帶3名選手赴歐洲參賽，羅嘉翎（左二）和陳柏諺（左一）在塔林公開賽和波蘭公開賽都踢進獎牌戰。圖／劉聰達提供

東京奧運登上頒獎台的我國跆拳道女將羅嘉翎，今天波蘭公開賽再下金牌，連同上月塔林公開賽奪金在內，歐洲3站雙金入袋，加上塔林奪下男子58公斤級銀牌的隊友陳柏諺今天也帶回金牌，團隊單日收下2金，為歐洲行畫下完美句點。

跆拳道新規則今年6月實行，將以往的3回合總分制改為回合制，每回合分數重新計算，3回合中先拿下2回合的選手就奪勝，羅嘉翎團隊3名選手在教練劉聰達領軍下出征歐洲，羅嘉翎上月底塔林公開賽踢下新賽制首金，巴黎大獎賽雖因傷退無緣再奪牌，轉戰波蘭再度踢進4強。

羅嘉翎波蘭公開賽列頭號種子，首輪輪空，4強遭遇世錦賽奪銀過的西班牙卡爾沃·戈麥斯（Marta Calvo Gómez），第一回合羅嘉翎從0：2落後到7：4反超，第二回合更在一路領先下以7：3奪勝，不用踢到第三回合就拿到金牌戰門票。

羅嘉翎金牌戰碰奧地利女將金德爾（Melanie Kindl），第一回合開賽不到30秒羅嘉翎就豪取9分，直接以12：0先下一城；第二回合擁有身高優勢的羅嘉翎仍沒讓對手取分，以5：0踢下勝利，只花兩回合就踢下勝利。

擔任羅嘉翎陪練的陳柏諺，塔林公開賽踢銀，今天波蘭公開賽也闖進男子58公斤級最終戰；金牌戰面對義大利洛馬帝爾（Matias Lomartire），陳柏諺第一回合靠最後13秒的上端攻擊打破平手僵局，以15：11先馳得點，第二回合讀秒階段再以上端攻擊拉開領先，最終以13：4奪勝，率先踢下金牌，賽後開心拿會旗繞場慶賀。

羅嘉翎 跆拳道 世錦賽

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