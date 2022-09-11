快訊

台南永康民宅烤肉致房屋全面燃燒 找到1焦屍2命危

撞球／10號球團體世錦賽 台灣不敵英國鍍銅

中央社／ 台北11日電
中華隊吳坤霖、周婕妤、張榮麟。 擷圖自張中正(撞球志工)臉書
中華隊吳坤霖、周婕妤、張榮麟。 擷圖自張中正(撞球志工)臉書

開賽就陷入0比2落後，即便張榮麟周婕妤聯手的混雙追回1勝，可惜張榮麟把關的男單又不敵對手，在世界團體10號球錦標賽4強以1比3不敵英國，獲得銅牌。

2022世界團體10號球錦標賽，今天在奧地利進行4強賽，除台灣與英國之戰，另一組則是由菲律賓碰上德國。

世界團體10號球錦標賽的賽制採5戰3勝制，包括女單、男單與混雙，不過每項比賽僅搶4局，由於局數短、因此變數也大。

這場比賽前3輪採雙敗淘汰，最後8強則改為單敗淘汰，英國曾在第3輪以2比3憾負菲律賓，歷經敗部復活捲土重來挺進4強，而台灣隊則是一路過關斬將晉級4強，無奈吞下的第1敗就是淘汰止步。

昨晚才拿下女子10號球世錦賽冠軍的「大眼妹」周婕妤，今天擔任開路先鋒，無奈她以2比4不敵現役世界球后凱莉費雪（Kelly Fisher），第2點登場的「港都魔獸」吳坤霖，也以0比4遭蕭奧（Jayson Shaw）橫掃，台灣陷入0比2淘汰邊緣。

由「火雲邪神」張榮麟與周婕妤聯手的混雙，在1比2落後下，以4比3逆轉阿普爾頓（Darren Appleton）與凱莉費雪，成功將戰線延長至第4點，可惜接下來張榮麟未能延續勝利腳步，以1比4輸給蕭奧，也宣告無緣壓軸冠軍賽。

台灣時間昨天深夜在女子10號球世錦賽，由周婕妤與魏子茜聯手「金包銀」，加上團體賽也拿下銅牌，本屆10號球世錦賽台灣共囊括1金、1銀、1銅的好成績。

張榮麟 周婕妤 世錦賽

延伸閱讀

英國最常被搜尋的稀有車款Lexus LFA、Lada Niva和Kia Stinger都上榜

查理三世登基 場內齊喊「天佑吾王」 場外高唱英國國歌

與女王區別 英國新鑄銅板查理三世臉部將朝左

後女王時代新定位 英國重新出發

相關新聞

撞球／女子10號球世錦賽 周婕妤奪冠、魏子茜獲亞軍

世界女子10號球世界錦標賽壓軸決賽上演「台灣內戰」，提前確保台灣「金包銀」，而現役世界排名第10的「大眼妹」周婕妤，以9...

撞球／10號球團體世錦賽 台灣不敵英國鍍銅

開賽就陷入0比2落後，即便張榮麟與周婕妤聯手的混雙追回1勝，可惜張榮麟把關的男單又不敵對手，在世界團體10號球錦標賽4強...

路跑／紐崔萊i健康壓軸場 超馬好手陳彥博同樂

常年支持台灣各大健康體育賽事的安麗公司，中秋連假最後一天力邀北部民眾帶上家人朋友一同參與「紐崔萊i健康」3K Fun R...

高球／皇后城錦標賽第3輪 徐薇淩持續走揚並列第18名

台灣高球一姐徐薇淩在LPGA皇后城錦標賽表現如倒吃甘蔗，今天她打下3鳥、無柏忌，以低於標準3桿的69桿繳卡，累計以低於標...

籃網球亞錦賽／中華隊不敵印度 明最終戰再碰日本

2022亞洲籃網球錦標賽今天展開準決賽，中華隊迎戰印度隊以33：47落敗，這是中華隊在本屆亞錦賽第2次敗給印度隊，明天上...

台中盃街舞大賽今登場 盧秀燕：培育人才前進奧運

「台中盃街舞大賽」今天熱鬧登場，兩天賽事吸引來自全國千名街舞好手角逐冠軍寶座，參賽隊伍高達234隊，台中市市長盧秀燕今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。