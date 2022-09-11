路跑／紐崔萊i健康壓軸場 超馬好手陳彥博同樂

常年支持台灣各大健康體育賽事的安麗公司，中秋連假最後一天力邀北部民眾帶上家人朋友一同參與「紐崔萊i健康」3K Fun Run路跑，超馬好手陳彥博也以品牌活動大使身分現身同歡，與跑友一同奔向極致健康。

路跑為台灣相當熱門的活動，安麗特別設計3000公尺的迷你型路跑，搭配充滿互動性的趣味活動，今天天氣雖受颱風外圍環流影響，時而有雨，但民眾熱情絲毫不減，安麗總裁林彥秀也提醒所有參賽者「不求快、只求帥；不看速度、只看態度」，讓更多人享受戶外運動的樂趣、培養民眾注重健康的好習慣，才是「紐崔萊i健康」活動希望達到的目的。

陳彥博分享說，慢跑是非常好改變自我與追逐健康的運動，對於沒有經驗的人，參與3公里趣味跑是很好的選擇，只需15到30分鐘便可以輕鬆完成；陳彥博也特別分享路跑小撇步，路跑前一晚及當天早上一定要補充足夠的營養，跑前熱身運動也不宜過長，開跑時，確認身體狀況良好後便可慢慢加速，避免瞬間爆衝將能量瞬間耗盡，並於過程中觀察關節與肌肉狀態，如有疼痛或不適，應停止並找醫護人員協助。

陳彥博補充說，跑完後的水分和能量補給則要適量，並攝取碳水化合物、電解質，以及蛋白質，賽後也別忘了全身伸展運動，讓緊繃的肌肉得以舒緩。

今年「紐崔萊i健康」3K Fun Run系列活動一共舉辦三場，8月底台中場和上周高雄場共有近3000人參加，今天壓軸場在台北幸福水漾公園舉行，匯集近1500位民眾，為活動畫下圓滿句點。