撞球／女子10號球世錦賽 周婕妤奪冠、魏子茜獲亞軍

世界女子10號球世界錦標賽壓軸決賽上演「台灣內戰」，提前確保台灣「金包銀」，而現役世界排名第10的「大眼妹」周婕妤，以9比3擊敗自家的魏子茜，拿下生涯首座世界冠軍。

在奧地利舉行的2022美洲豹世界女子10號球錦標賽決賽，台灣共派出7名女將參賽，其中又以7月剛在伯明罕世界運動會拿下銀牌的周婕妤掛頭牌。

周婕妤在16強，先以9比6力退英國名將、「撞球皇后」費雪（Allison Fisher），接著8強再以9比3輕取韓國女將林潤美，準決賽則碰上同是來自英國的現役世界球后凱莉費雪（Kelly Fisher）。

今年世運會金牌戰，周婕妤在開局3比0優勢下，遭凱莉費雪逆轉失金，這回她以9比4掃下對手，成功躋身決賽，也報了世運會落敗的一箭之仇。

至於「倩影殺手」魏子茜同樣一路過關斬將，關鍵之戰則是4強賽，她以9比7險勝世界排名第2、奧地利地主名將歐斯純（Jasmin Ouschan），搶下最後一張冠軍賽門票，並與周婕妤會師決賽，也提前確保台灣囊括冠、亞軍。

冠軍賽周婕妤開賽就連拿3局，接下又在5比2領先時再次連拿3局，以8比2拉開差距並取得「聽牌」優勢，最終以9比3順利奪冠，並獨得3萬歐元（約新台幣94萬元）冠軍獎金。