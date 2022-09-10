籃網球亞錦賽／中華隊不敵印度 明最終戰再碰日本

2022亞洲籃網球錦標賽今天展開準決賽，中華隊迎戰印度隊以33：47落敗，這是中華隊在本屆亞錦賽第2次敗給印度隊，明天上午10時將再戰日本隊，進行中華隊此行的最後1場比賽。

中華隊與日本隊、印度隊在複賽與準決賽同組，3隊需各對戰2次，印度隊通吃共獲4勝，是同組戰績最佳的隊伍，中華隊1勝2敗，日本隊3敗。明天中華隊與日本隊對決，中華隊仍可望輕騎過關，但已無緣進軍明年11月在泰國舉行的亞洲室內與武藝運動會。

2022亞洲籃網球錦標賽已接近尾聲，明天是壓軸的決賽，中華隊上午10時迎戰日本隊之後，汶萊隊與馬爾地夫隊接著上場，爭奪本屆第7名。下午2時起進行獎牌戰，先由香港隊與馬來西亞隊角逐銅牌，接續由斯里蘭卡隊與新加坡隊爭奪金牌。而不論是斯里蘭卡隊與新加坡隊誰得金牌，2隊都已取得2023世界盃籃網球錦標賽的亞洲區代表權。

由於新加坡曾是英國殖民地，今天每場比賽開打之前都先進行一項特別的儀式，為逝世的英國女王默哀30秒，全場氣氛肅穆。

本屆亞錦標是疫情發生以來3年的首場大賽，各國受疫情影響賽前操兵，以致在激烈的競賽中傷兵頻現，新加坡、馬來西亞與香港等隊都有大將面臨需開刀的情況，真可說是災情慘烈。而泰國隊因過多球員確診而宣布退賽，但球員都已康復，明天閉幕後可望順利返國。

中華隊今天對戰印度隊，前2節打得不錯，一直與印度隊保持拉鋸，但第3節起受挫於印度隊的幾輪猛攻，比數逐漸被拉開，第3節結束中華隊以27：34落後，最後1節無力反攻，終場以33：47再度敗給印度隊。

中華隊雖然戰績不佳，但球員奮戰不已，仍是新加坡當地小迷的明星球員，賽後仍有不少小粉絲包圍拍照與簽名，除了地主新加坡隊的球員之外，只有中華隊女將有這待遇，羨煞其他各隊球員。