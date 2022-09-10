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台中盃街舞大賽今登場 盧秀燕：培育人才前進奧運

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台中盃街舞大賽登場，全台共234支隊伍參賽。圖／台中市運動局提供
台中盃街舞大賽登場，全台共234支隊伍參賽。圖／台中市運動局提供

「台中盃街舞大賽」今天熱鬧登場，兩天賽事吸引來自全國千名街舞好手角逐冠軍寶座，參賽隊伍高達234隊，台中市市長盧秀燕今天出席賽事開幕為參賽者加油打氣；她表示，自她上任後即舉辦首屆台中盃街舞大賽，今年已經來到第4年，街舞不但是美麗又活力的運動，且霹靂舞已經被列為2024巴黎奧運競賽種類，市府會努方培育人才前進奧運。

今天開場由Pair J舞團帶來精采演出，現場氣氛熱鬧，尖叫聲連連。盧秀燕表示，市府致力打造「酷運動、酷城市」，街舞就是酷運動之一，市府連年舉辦台中盃街舞大賽，參賽人數逐年增加，不僅成為台中市最大規模的街舞比賽，更是國內街舞界指標性賽會之一。「今年舞台加大，且設有選手練習區，在各界一起努力下，市府會繼續推廣街舞運動。」

盧秀燕指出，她小時候學過芭蕾舞，有舞蹈基礎、也很喜歡跳舞，每次看到充滿活力的舞蹈演出，心情就會受到鼓舞，變得非常愉快，因此歡迎大家一起來跳街舞，是老少咸宜的運動。

台中市政府運動局長李昱叡表示，今年賽事分為排舞賽及Battle賽，更邀請到具國際經驗的裁判，現場除了參賽選手精采表演，更有機會目睹許多專業選手同台展現舞技，市府也藉此積極培育優秀街舞人才，希望下屆霹靂舞奧運的選手來自台中。

李昱叡說明，台中近年舉辦多項街舞賽事，包括「HERO 4 WHO國際街舞大賽」、「凱格盃街舞大賽」、「霹靂無雙亞洲街舞大賽台灣資格賽」與「XXDL高校街舞聯盟賽事」等，提供熱愛街舞的青少年展現自我，已經累積超過破萬名選手參加。此外，運動局持續建構街舞交流的平台，善用各場域空間資源，如台中捷運舊社站、火車站二樓平台跳舞島嶼以及台灣大道市政大樓川堂等，提供友善的街舞空間。

運動局表示，歡迎市民今明兩天至活動現場感受街舞的魅力，也可收看線上直播，相關資訊請上台中盃街舞大賽粉絲專頁( https://bit.ly/3jyGsQb )、官方Youtube頻道（https://youtube.com/channel/UChtbdSxKAiEThdMXChyrIDA）查詢。

霹靂舞

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