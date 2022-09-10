LPGA／皇后城錦標賽次輪 徐薇淩打5鳥排名竄升

台灣高球一姐徐薇淩今天在LPGA皇后城錦標賽次輪火力全開，打下5鳥、僅吞1個柏忌，繳出低於標準4桿的68桿，帶動排名上揚，從首輪的並列62竄上並列35。

LPGA美國女子職業高爾夫巡迴賽本週轉戰辛辛那提，在肯伍德鄉村俱樂部舉辦總獎金175萬美元（約新台幣5394萬元）的皇后城錦標賽，台灣共有5名女將參賽，前兩回合打完，大會取低於標準1桿的143桿為晉級標準，台灣僅徐薇淩與李旻成功闖關。

韓國女將李晶恩今天打出不可思議的一個回合，她全場打下9鳥、沒有任何柏忌，單回合以低於標準9桿的64桿繳卡，兩輪累計以低於標準13桿的131桿竄上排頭，以1桿之差領先中國女將林希妤。

東京奧運女子高爾夫國手徐薇淩，首輪全場靜悄悄，僅吞下一個柏忌，另外17洞全部持平，僅排在中段班的並列62。

所幸她今天找回抓鳥手感，即便一下場就在第2洞吞下柏忌，接下來她共抓5鳥，以低於標準4桿的68桿作收，兩回合累計以低於標準3桿的141桿，排名也跳升至並列35。

而首輪台將當中表現最佳的李旻，今天攻勢收斂，她共打下2鳥，但也吞下4個柏忌，以高於標準2桿的74桿完賽，累計以低於標準2桿的142桿，排名從首輪的並列11，滑落至並列45。

至於同場參賽的錢珮芸、以及侯羽桑、候羽薔這對姊妹花，則都未能晉級最後2天決賽。