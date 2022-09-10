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台灣拔河隊出征荷蘭再戰世錦賽 盼重返榮耀

中央社／ 記者龍柏安台北10日電

頂著世運會5連霸光環，台灣女子拔河代表隊明晚將搭機飛往荷蘭參加室外拔河世錦賽，不同的是，這一次台灣隊以老幹新枝的新陣容出征，不變的是，依舊瞄準冠軍期待凱旋而歸。

2022世界室外拔河錦標賽將於9月15日在荷蘭的霍爾滕登場，前2天先以俱樂部為主的公開賽打頭陣暖身，接下來再以國家隊為主體進行錦標賽，台灣隊今年共派出9隊、含隊職員共計73人出征。

去年在西班牙舉行的室外拔河世錦賽，台灣因飽受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情所苦，代表隊訓練也受到影響，僅派出女子540公斤級出征，最後拿下第4，也如願取得伯明罕世界運動會參賽權，最終也稱后締造5連霸。

中華拔河運動協會理事長陳建平表示，這次世界盃台灣女將仍以世運會連霸班底為主體，但陣容進行微調，不過他強調：「我們依舊期盼她們可以再次拿回冠軍。」

拔協副秘書長楊雅婷表示，進入後疫情時代各國參賽隊伍數量激增，今年共計就有21個國家參賽，此外女子540公斤級竟有破天荒的10隊參賽，男子560公斤級甚至隊伍數達到15隊，都是歷年罕見的狀況。

除代表隊要全力搶牌，今年台灣隊陣容當中，還包括彭文立與許祐寧2名裁判隨隊出征，楊雅婷表示，這次2名裁判將隨隊前往荷蘭參加國際裁判考試，如果兩人順利過關，將是台灣第2、3名考取拔河國際裁判的本土裁判。

世錦賽 世運會

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