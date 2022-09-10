WTT／遭大陸黑馬梁儼苧逆轉 莊智淵4強止步無緣爭冠

我國「桌球教父」莊智淵今天凌晨在WTT馬斯喀特站男單4強賽登場，面對中國大陸年輕小將梁儼苧，在前兩局率先拿下後，梁儼苧後4局靠著威力十足的正拍攻勢逆轉戰局，最終以5：11、8：11、11：9、13：11、11：9、12：10逆轉勝出，挺進到冠軍賽。

世界排名517名的梁儼苧，在大陸國家隊主力球員從7月底參加完WTT冠軍賽就未再登場後獲得出賽機會，這次馬斯喀特站賽事，他就從資格賽一路過關斬將，包括在正賽拍落世界排名第13名的德國好手法蘭西斯卡（Patrick Franziska）、世界第36名的德國杜達（Benedikt Duda）、世界第42名的瑞典佩爾森（Jon Persson），一路挺進到4強賽。

今天凌晨的4強賽，梁儼苧面對大他20歲的莊智淵，在前兩局賽事中也被莊智淵以經驗壓制，不過第三局落後的梁儼苧也決定放手一搏，希望化解被動局勢，並靠著他犀利的正拍攻勢棄守強攻，反而對莊智淵造成相當大的壓力。

儘管莊智淵在接下來幾局中都曾取得領先，不過關鍵時刻梁儼苧的正拍攻勢都能收到不錯成效，讓他成功連追4局逆轉搶下冠軍賽門票，接下來將與世界排名第28名的南韓張禹珍爭奪冠軍。