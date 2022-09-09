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WTT／馬斯喀特挑戰賽 陳思羽4強遭逆轉無緣決賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

WTT馬斯喀特挑戰賽我國好手陳思羽今天晚間在女單4強賽遭遇南韓崔孝珠，在首局率先拿下的情況下，最終仍是以11：7、4：11、11：9、8：11、5：11、8：11敗下陣來，無緣決賽。

世界排名第27名陳思羽與世界名第91名的崔孝珠，過去曾3度交手陳思羽取得2勝1敗對戰優勢，不過兩人前一次碰頭已經是2019年的澳洲公開賽，相隔多時兩人再度交手，陳思羽在開賽後就展開猛攻打出一波6：0攻勢，首局以11：7拿下。

不過接下來崔孝珠也展開反擊，以11：4扳平戰局，第三局雖然陳思羽開賽後就取得領先，但崔孝珠也未讓比分被拉開，但陳思羽仍是以11：9取得局數2：1聽牌優勢。

第四局崔孝珠面對陳思羽的攻勢仍是處於被動守勢，讓陳思羽一度取得3分領先，不過崔孝珠也利用陳思羽的幾次失誤，反拉出一波6：0攻勢，以11：8再將局數扳平。

第五局前段兩人一來一往將分差都維持在2分內，不過在5：5後陳思羽又出現失誤偏多的狀況，讓崔孝珠連續拿下6分關門，以5：11遭反超前，第六局聽牌的崔孝珠也乘勝追擊，以11：8成功關門，挺進到冠軍賽，陳思羽則是止步於4強，而我國「桌球教父」莊智淵，則將在明天凌晨的男單4強賽登場出戰中國大陸梁儼苧。

陳思羽 桌球 莊智淵

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