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WTT／馬斯喀特挑戰賽 莊智淵、陳思羽挺進單打4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
莊智淵。 法新社
莊智淵。 法新社

WTT馬斯喀特挑戰賽今天進行單打8強賽，在女單出賽的陳思羽面對世界排名第36名的美籍華裔選手張安，在被對手搶先聽牌的情況下，最終以11：8、6：11、6：11、11：8、11：7勝出挺進到4強賽，至於「桌球教父」莊智淵則是以局數3：1擊敗18歲的法國小將勒布倫（Alexis Lebrun），同樣挺進到4強賽。

陳思羽今天在三局打完以局數1：2落後時，在第4局背水一戰開局後連得4分，不過氣勢正旺的張安，局中也逐步逼近追到1分差距，但陳思羽仍是扛住壓力，以11：8將局數扳平。

決勝局陳思羽先取得2：0領先，不過張安隨即咬近比分展開激烈拉鋸戰，在7：7後陳思羽連得3分取得賽末點，最終再讓張安回擊出界，最終陳思羽就以11：7勝出，挺進到4強賽，接下來將遭遇世界排名第91名的南韓崔孝珠。

至於「桌球教父」莊智淵今天遭遇世界排名第30名的法國18歲小將勒布倫，兩人7月底才曾在WTT冠軍賽16強賽交手，當時由莊智淵在苦戰5局後逆轉勝出，拿下兩人生涯對戰首勝。

而今天交手儘管兩人依舊打得拉鋸，但老經驗的莊智淵在前兩局仍舊占得上風，在首局打到11：11後他連拿關鍵兩分，以13：11先下一城，第二局更是以11：7勝出。

在聽牌的情況下，第三局莊智淵與勒布倫打到12：12，不過卻被勒布倫以14：12扳回一城，第四局雙方的分差也始終維持在2分以內，直到局中莊智淵才拉開差距以10：7再度取得3個賽末點，但都遭到勒布倫一一化解，但最終莊智淵仍是穩住陣腳以12：10勝出，挺進到4強賽。

莊智淵 陳思羽 桌球

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