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桌球／陳思羽急拉尾盤逆轉勝 WTT馬斯喀特晉級4強

中央社／ 台北9日電
陳思羽。圖片來源：WTT
陳思羽。圖片來源：WTT

從1比2落後，台灣桌球一姐陳思羽連趕兩局，決勝局最後連拿5分，最終以3比2逆轉淘汰美國華裔女將張安，成功闖進WTT馬斯喀特挑戰賽女單4強。

2022年WTT馬斯喀特挑戰賽在阿曼首都馬斯喀特舉行，這也是WTT今年繼4月初後，本季第2度在馬斯喀特舉行。

世界排名26的陳思羽在這次WTT馬斯喀特挑戰賽一路過關斬將，今天遭遇世界排名36的美國華裔好手張安，首局先以11比8拿下，接下來遭遇亂流，連續以6比11、6比11棄守，局數陷入1比2落後。

陷入淘汰邊緣的陳思羽，第4局展開大反攻，開賽就連拿4分取得領先，對手局中一度將比分追成6比6，所幸陳思羽即時穩住陣腳，在9比8領先之際連拿2分，以11比8有驚無險拿下，成功將戰線延長至第5局。

決勝局雙方互有領先，陳思羽在6比7落後下，靠著一波5比0攻勢扭轉戰局，不僅後來居上，也如願淘汰對手，闖進4強，這也是她自WTT杜哈球星挑戰賽與突尼斯挑戰賽後，本季第3度闖進女單4強。

陳思羽下一戰對手將是世界排名88的韓國女將崔孝珠，若能扳倒對手持續闖關，將會是她本季首度挺進女單壓軸決賽。

陳思羽 桌球

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