足球／黑人為何要為女王哀悼？前英國國腳被罵爆急刪帳號

英國女王過世之後，各界均表達哀悼之意，不過，仍有反骨人士出現，現年49歲曾代表英格蘭足球國家隊出賽過12場的前國腳，並擔任球評的辛克萊(Trevor Sinclair)，在個人推特發表爆炸性推文，特別標記女王，「60年代在英格蘭，有色人種受到歧視的對待，這種行為被允許且越來越激烈，那麼黑人和棕色人為什麼為她哀悼？」此一推文，馬上被各界罵翻，所屬單位「talkSPORT」也表示要展開調查，辛克萊馬上就關閉自己推特帳號，並像人間蒸發一樣，不接受各界採訪。

辛克萊是黑人足球員，曾在英超西漢姆聯及曼城踢過球，2002年世足賽曾代表英格蘭出賽，2008年遭到英超卡迪夫城隊釋出，從此再無緣回到英超，之後曾轉戰其他次級球隊踢球也當過教練並於去年經營一所足球學院，目前也在「talkSPORT」提任球評的工作。

他的這推文，主要是針對英國過去種主義的作為，此點與女王孫子哈利王子和妻子梅根與王室撕破臉的原因相同，等於是舊事重提。不過，值此女王過世，全英人民感到難過之時，他的這則推文卻呼籲有色人種不要對女王哀悼，顯得時機不宜，難怪被罵翻。

「talkSPORT」也趕快發表聲明與辛克萊切割，不支持他的觀點外並表示他們也在緊急聯絡本人。辛克萊的同事也責備說，「這個國家失去了一個非常重要的人，尊重和價值應該是凌駕一切的情緒而不是分裂！」

辛克萊被挖出有多次酒駕的黑歷史，且2020年4月5日一則推文，其實他是讚揚女王當時全國演講內容，因此，為何此時要發布此一推文，令各界難以理解。