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英女皇與菲利普相愛逾70年 4個孩子「違規又婚外情」讓她操碎了心

足球／英國女王辭世 足壇明星比利、貝克漢表哀悼

聯合新聞網／ 綜合報導
貝克漢在個人社群發文，緬懷這位在位超國70年的英國女王。 歐新社
貝克漢在個人社群發文，緬懷這位在位超國70年的英國女王。 歐新社

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日病逝，享耆壽96歲。此消息一出各界人士紛紛表達哀悼，英國足球明星貝克漢（David Beckham）也在個人社群發文，緬懷這位在位超國70年的傳奇君主。

貝克漢在社群發文寫道，「我對女王陛下的去世感到非常難過。她的領導能力給了我們啟發，在艱難的時期，她安慰我們。直到她最後的日子，她都以尊嚴和優雅為國家服務。」

英國足球國家隊隊長凱恩（Harry Kane）在推特寫道，「在這個非常困難的時刻，我的想法與王室同在。女王是一個了不起的鼓舞者，她多年來為這個國家的服務令人難以置信，將被人們銘記。安息吧，陛下。」

英國女王伊莉莎白二世9月8日病逝，享耆壽96歲。 美聯社

英國女王伊莉莎白二世9月8日病逝，享耆壽96歲。 美聯社
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巴西球王比利（Pelé）也在個人社群表達哀悼，「自從1968年我第一次見到女王伊麗莎白二世，我就一直是她的崇拜者，當時她來到巴西見證我們對足球的熱愛，並體驗了馬拉卡納球場的魅力。她的事蹟影響好幾代人，將永遠存在。」

除了各界人士發表哀悼外，英格蘭足球超級聯賽方也表達對女王的哀悼。英超所有球隊的隊標都換成黑白色，曼聯、兵工廠當天比賽賽前，全場進行1分鐘的默哀。英超也在討論，本周末的比賽是否要延期。

曼聯、兵工廠當天比賽賽前，全場進行1分鐘的默哀。 歐新社。
曼聯、兵工廠當天比賽賽前，全場進行1分鐘的默哀。 歐新社。

英國女王 足球 巴西 伊麗莎白二世 伊莉莎白二世

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