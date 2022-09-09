足球／英國女王辭世 足壇明星比利、貝克漢表哀悼

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日病逝，享耆壽96歲。此消息一出各界人士紛紛表達哀悼，英國足球明星貝克漢（David Beckham）也在個人社群發文，緬懷這位在位超國70年的傳奇君主。

貝克漢在社群發文寫道，「我對女王陛下的去世感到非常難過。她的領導能力給了我們啟發，在艱難的時期，她安慰我們。直到她最後的日子，她都以尊嚴和優雅為國家服務。」

英國足球國家隊隊長凱恩（Harry Kane）在推特寫道，「在這個非常困難的時刻，我的想法與王室同在。女王是一個了不起的鼓舞者，她多年來為這個國家的服務令人難以置信，將被人們銘記。安息吧，陛下。」

My thoughts are with the Royal Family at this very difficult time. The Queen was an amazing inspiration and will be remembered for her incredible years of service to this country. Rest in peace, Your Majesty. https://t.co/Tj0NrDpWBo — Harry Kane (@HKane) 2022年9月8日 英國女王伊莉莎白二世9月8日病逝，享耆壽96歲。 美聯社 iv> 巴西球王比利（Pelé）也在個人社群表達哀悼，「自從1968年我第一次見到女王伊麗莎白二世，我就一直是她的崇拜者，當時她來到巴西見證我們對足球的熱愛，並體驗了馬拉卡納球場的魅力。她的事蹟影響好幾代人，將永遠存在。」 I have been a great admirer of Queen Elizabeth II since the first time I saw her in person, in 1968, when she came to Brazil to witness our love for football and experienced the magic of a packed Maracanã.



Her deeds have marked generations. This legacy will last forever. pic.twitter.com/13xyilesGT — Pelé (@Pele) 2022年9月8日 除了各界人士發表哀悼外，英格蘭足球超級聯賽方也表達對女王的哀悼。英超所有球隊的隊標都換成黑白色，曼聯、兵工廠當天比賽賽前，全場進行1分鐘的默哀。英超也在討論，本周末的比賽是否要延期。 曼聯、兵工廠當天比賽賽前，全場進行1分鐘的默哀。 歐新社。 英國女王 足球 巴西 伊麗莎白二世 伊莉莎白二世

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