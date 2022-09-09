LPGA／皇后城錦標賽首輪 李旻谷底反彈打4鳥並列11

東京奧運女子高爾夫國手李旻，今天在LPGA皇后城錦標賽首輪擺脫低潮，她繳出4鳥、無柏忌，以低於標準4桿的68桿，排名並列11。

LPGA美國女子職業高爾夫巡迴賽本週轉戰辛辛那提，在肯伍德鄉村俱樂部舉辦總獎金175萬美元（約新台幣5394萬元）的皇后城錦標賽，首回合中國女將林希妤猛打9鳥，僅吞下1個柏忌，目前以低於標準8桿的64桿暫居排頭，並保有1桿領先優勢。

今年首次舉辦的皇后城錦標賽，台灣共有5名女將同場參賽，其中又以李旻表現最佳，她首輪繳出68桿，也是她近半年來，在首回合的最佳表現。

李旻在6月中夏普萊特菁英賽首輪打完退賽後，就開始陷入低潮，接下來她連續6站慘遭淘汰，且前兩回合打完，多半都是高於標準桿的成績出局。

這次皇后城錦標賽李旻總算找回過往水準，從第10洞出發的她，前9洞雖僅捕獲1鳥，不過轉場後，她在最後收尾的4洞裡就抓下3鳥，以低於標準4桿的68桿繳卡。

近來表現不俗的錢珮芸，今天打下2鳥、也領到2個柏忌，與侯羽薔雙雙以持平的72桿繳卡，兩人並列64。

台灣一姐徐薇淩本週暖機稍慢，今天她全場沒有打下任何小鳥，吞下1個柏忌，以高於標準1桿的73桿作收，暫列83，而侯羽桑則以高於標準3桿的75桿，並列120。