網球／英國女王崩逝 費德勒：優雅與風采將名留青史

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）昨天辭世，享耆壽96歲，體壇多項賽事紛紛取消，以向女王致敬。瑞士網球名將費德勒也推文緬懷女王的「優雅」與「風采」。

法新社報導，原訂今天舉行的英國體育賽事宣布取消，以表對女王的尊敬，包括板球對抗賽（Testcricket）和歐洲高爾夫PGA錦標賽。

體壇各界紛紛向這位已故英國君主致敬之際，英國賽馬負責人也暫停賽事。

女王曾在2010年溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）上會見費德勒（Roger Federer）。費德勒今天在推特（Twitter）上寫道：「我對於女王陛下辭世深感悲痛。」

他說：「她的優雅、風采和盡忠職守，將名留青史。我要向整個英國王室家族致上我的思念與哀悼。」費德勒生涯贏過8座溫網男單冠軍。

I am deeply saddened by the passing of Her Royal Majesty. Her elegance, grace and loyalty to her duty will live on in history. I would like to send my thoughts and condolences to the entire Royal Family and Great Britain. pic.twitter.com/4rrUIPbLkV — Roger Federer (@rogerfederer) 2022年9月8日

同為網球傳奇、2度高捧溫網男單金盃的西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）也推文表達他「最崇敬、真誠且深切的哀悼」。

My most respectful, sincere and deepest condolences to the Royal Family of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and to the British people for the pass of Her Majesty Queen Elisabeth II — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 2022年9月9日

退役巴西足球巨星比利（Pele）和其他體壇明星也紛紛對女王致敬。

比利推文寫道：「我1968年親自初見女王伊麗莎白二世時，就深深崇拜她，當時她來到巴西見證我們對足球的熱愛，並體驗人潮爆滿的馬拉卡那（Maracana）體育場的魅力。」

「她的事蹟影響世世代代的人，將萬古流芳。」

I have been a great admirer of Queen Elizabeth II since the first time I saw her in person, in 1968, when she came to Brazil to witness our love for football and experienced the magic of a packed Maracanã.



Her deeds have marked generations. This legacy will last forever. pic.twitter.com/13xyilesGT — Pelé (@Pele) 2022年9月8日

曼聯與西班牙皇家社會的比賽開球前場上先默哀1分鐘，球員也紛紛繫上黑色臂環。 路透社

英超球隊曼聯（Manchester United）昨天在歐洲聯賽主場迎戰西班牙皇家社會（Real Sociedad）的賽事雖如期舉行，但開球前場上先默哀1分鐘，球員也紛紛繫上黑色臂環。

英格蘭足球聯賽（English Football League）宣布延後今天的兩場預定比賽，並補充表示，「將在檢視官方哀悼指引後，對本週末剩餘的預定賽程做出決定」。

英國女王伊麗莎白二世，多項比賽延期或在賽前默哀。 美聯社

據美聯社報導，英國籃球隊成員昨天下午在義大利米蘭舉行的歐洲籃球錦標賽（EuroBasket）開賽前，在場上並肩站立，雙手搭著彼此的肩膀聽著英國國歌，其中幾人唱著「天佑女王」（God save theQueen）。

由於英國國歌歌名與歌詞會隨君主性別改為「國王」（King）或「女王」（Queen），因此也許這是他們最後一次這麼唱。