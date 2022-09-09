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網球／英國女王崩逝 費德勒：優雅與風采將名留青史

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導
費德勒在推特哀悼英國女王。 截圖自費德勒官方推特
費德勒在推特哀悼英國女王。 截圖自費德勒官方推特

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）昨天辭世，享耆壽96歲，體壇多項賽事紛紛取消，以向女王致敬。瑞士網球名將費德勒也推文緬懷女王的「優雅」與「風采」。

法新社報導，原訂今天舉行的英國體育賽事宣布取消，以表對女王的尊敬，包括板球對抗賽（Testcricket）和歐洲高爾夫PGA錦標賽。

體壇各界紛紛向這位已故英國君主致敬之際，英國賽馬負責人也暫停賽事。

女王曾在2010年溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）上會見費德勒（Roger Federer）。費德勒今天在推特（Twitter）上寫道：「我對於女王陛下辭世深感悲痛。」

他說：「她的優雅、風采和盡忠職守，將名留青史。我要向整個英國王室家族致上我的思念與哀悼。」費德勒生涯贏過8座溫網男單冠軍。

同為網球傳奇、2度高捧溫網男單金盃的西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）也推文表達他「最崇敬、真誠且深切的哀悼」。

退役巴西足球巨星比利（Pele）和其他體壇明星也紛紛對女王致敬。

比利推文寫道：「我1968年親自初見女王伊麗莎白二世時，就深深崇拜她，當時她來到巴西見證我們對足球的熱愛，並體驗人潮爆滿的馬拉卡那（Maracana）體育場的魅力。」

「她的事蹟影響世世代代的人，將萬古流芳。」

曼聯與西班牙皇家社會的比賽開球前場上先默哀1分鐘，球員也紛紛繫上黑色臂環。 路透社
曼聯與西班牙皇家社會的比賽開球前場上先默哀1分鐘，球員也紛紛繫上黑色臂環。 路透社

英超球隊曼聯（Manchester United）昨天在歐洲聯賽主場迎戰西班牙皇家社會（Real Sociedad）的賽事雖如期舉行，但開球前場上先默哀1分鐘，球員也紛紛繫上黑色臂環。

英格蘭足球聯賽（English Football League）宣布延後今天的兩場預定比賽，並補充表示，「將在檢視官方哀悼指引後，對本週末剩餘的預定賽程做出決定」。

英國女王伊麗莎白二世，多項比賽延期或在賽前默哀。 美聯社
英國女王伊麗莎白二世，多項比賽延期或在賽前默哀。 美聯社

據美聯社報導，英國籃球隊成員昨天下午在義大利米蘭舉行的歐洲籃球錦標賽（EuroBasket）開賽前，在場上並肩站立，雙手搭著彼此的肩膀聽著英國國歌，其中幾人唱著「天佑女王」（God save theQueen）。

由於英國國歌歌名與歌詞會隨君主性別改為「國王」（King）或「女王」（Queen），因此也許這是他們最後一次這麼唱。

比利 溫網 國王

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