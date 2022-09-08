登山家曾格爾拜會林鴻道 感謝奧會協助申請通行證

台灣知名登山家曾格爾，為挑戰「全世界最年輕完成14座8000公尺高山」紀錄，今天拜會中華奧會主席林鴻道，感謝中華奧會協助她申請西藏通行證與登山證。

林鴻道今天下午接見曾格爾，對她在登山界的傑出表現與成就，表示肯定與敬佩，尤其她挑戰極限、突破自我的精神；堅忍不拔、永不放棄的毅力與耐力，更是值得學習。也是由於她的堅持與努力，才能順利地將台灣精神帶向國際，讓世界看到台灣，是一位卓越的運動家。

林鴻道表示，經與大陸奧會了解，今年因疫情嚴重，西藏邊境不開放，無法入藏登山，更無法核發登山證，但大陸奧會應允在疫情許可下，開放邊境後將優先協助曾格爾申請登山許可證。

曾格爾今年29歲，⽬前正努⼒完成攀登世界上共14座8000公尺高山的計畫。全世界完成此紀錄的只有44⼈，其中女性只佔占⼈，⽽30歲以下無⼈達成，⽬前曾格爾已經完成12座⾼峰，本預計年底前完成最後2座位處大陸境內的8000公尺山峰，分別是「希夏邦馬峰」及「卓奧友峰」，挑戰「全世界最年輕完成14座8000公尺」。

在⾼⼭攀登裡，女性在登⼭的成就與表現不如男性突出，⽣理上的限制也造就了諸多不便，但曾格爾從不因此⽽卻步，相反的她他更想挑戰⾃⾝的極限，邁向更⾼更遠的顛峰，短短3年以來，迄今已完成12座，在攀登過程中也創下8項世界紀錄。