亞運／世大運、亞運、奧運三合一 體育署訂備戰策略

原本今年舉行的成都世大運和杭州亞運確定因新冠肺炎疫情延期到明年舉行，而2024年巴黎奧運部分競賽種類積分賽事已經開跑，體育署別擬定奧運、亞運和世大運的「三合一」備戰策略，內容重點包括培訓期程分期，以及修正代表隊教練和選手遴選辦法。

體育署副署長洪志昌表示，9月1日體育署已到國訓中心召開說明會，除邀請所有培訓的單項協會和培訓隊教練，包括訓輔委員也一起做說明，內容包括延長亞運培訓期程，已遴選出代表隊選手的單項協會，需審慎評估是否修正。

洪志昌提到，杭州亞運是臨時宣布延期，「亞運有些已選拔完，沒有一定要換任何代表隊的選手，但每種運動特性不同，如何遴選最好選手參賽是體育署目的。」洪志昌補充，不管世大運或亞運，目前技術手冊還沒修改完成，報名日期還沒確定，待日期確定會再和單項協會提醒。

目前亞運培訓持續進行，奧運部分種類的積分賽已經啟動，洪志昌解釋，明年亞運登場前，亞運、奧運培訓隊會整合在一起，不會出現兩支培訓隊雙軌並行的狀態。

競技組組長藍坤田提到，亞運宣布延期前，已有27支代表隊選拔產生，因亞運延期，考慮這段時間選手會有突破各種成績或達到遴選標準，已產生的由協會評估是否改變遴選方法，若不改變代表隊，如何持續提升選手備戰能力，是否需要舉辦檢測賽，都需評估，盼各項調整能延續東京奧運締造的佳績。