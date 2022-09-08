擊劍／北市中正高中發展擊劍運動有成 助選手翱翔國際夢想起飛
111年全國青年、少年擊劍錦標賽，台北市立中正高中捷報頻傳，體育班擊劍隊總計榮獲2金1銀1銅，成績斐然。親、師、生眾所矚目的高一選手李讓，雖然年紀僅滿15歲，個人卻包辦了青年組、少年組男子鋭劍雙料金牌，目前暫居全國年度積分排名第一名，是全校師生的驕傲。
中正高中是國內擊劍選手的重要搖籃，從民國97年成隊迄今，培育出無數西洋劍人才，目前也長期為臺北市基層運動選手訓練站點。剛剛雙冠加身的李讓選手表示，他的夢想是立足在所有運動員的最高夢想「奧運會」，為了能站上奧運舞台，中秋節剛過完，他就已經啟程飛往歐洲參加世界巡迴賽，挑戰比國內賽等級更高的賽事。行程當中，還有他在中正高中高一的同班同學林哲群(全國年度積分排名第三名)，兩位15歲的小選手將並肩作戰，為自己、為國家爭取最好成績。
中正高中校長江惠真表示，校內目前有全國最完整國際教育課程，雙語實驗課程也居國內領頭雁地位。有趣的是，偏偏西洋劍項目是奧運會最古老運動項目之一，也是目前臺灣運動項目中最容易和全球接軌的項目之一。期勉兩位小選手，在為期三週芬蘭、瑞典、瑞士的世界巡迴賽事裡，用行動、熱情和專業技術，實踐國際文化交流，同時選手如願獲得佳績，前進奧運賽會。
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