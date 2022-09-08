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羽球／戴資穎假動作騙過對手！BWF官網讚：來自另一個星球

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣羽球好手戴資穎。 美聯社
台灣羽球好手戴資穎。 美聯社

戴資穎結束世錦賽及日本公開賽的賽事後，目前已經回到台灣隔離，備戰10月的賽程，世界羽聯（BWF）昨日也回顧戴資穎的精彩好球並讚嘆，「來自另一個星球的假動作！」

這球是世錦賽8賽對戰泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）的一球，當時小戴用逼真的假動作表現出要往對角攻擊的態勢，實際上則是把球打向直線，布莎南完全反應不及，只能眼睜睜地看球落地。

球迷紛紛在BWF的貼文下方留言表示：「他的假動作不只是另一個星球了，或許可以稱為『戴資穎宇宙』」「羽球皇后戴資穎」、「小戴是最棒的，繼續保持下去。」

戴資穎接下來將在台灣休息，為10月的歐洲賽事做準備，目前確定會參加超級750系列丹麥公開賽及法國公開賽。

小戴 泰國 法國 日本 隔離

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