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WTT挑戰賽／莊智淵、彭王維師徒聯手 馬斯喀特站晉男雙8強

中央社／ 台北7日電
台灣「桌球教父」莊智淵與彭王維師徒檔，今天在WTT挑戰賽今年第二站馬斯喀特搶進男雙8強。 新華社
台灣「桌球教父」莊智淵與彭王維師徒檔，今天在WTT挑戰賽今年第二站馬斯喀特搶進男雙8強。 新華社

由台灣「桌球教父」莊智淵與彭王維聯手的師徒檔，今天在WTT馬斯喀特挑戰賽男雙首輪以3比0橫掃沙烏地阿拉伯選手艾林與阿爾穆泰里，率先搶進8強。

2022年WTT馬斯喀特挑戰賽在阿曼首都登場，今年共有2站，莊智淵與彭王維在2月底的馬斯喀特站首度聯手，就在男雙合力摘銀，如今舊地重遊師徒再次合拍，首輪也順利開出紅盤。

莊智淵與彭王維首輪對手是沙烏地阿拉伯的艾林（Azzam Alim）與阿爾穆泰里（Ahmed Almutairi），首局開賽在4比2領先時，師徒合力拉出8比2攻勢，先以11比4拿下。

次局對手強力反撲，幾乎全場一路領先，局末台灣組合還以5比9落後，沒想到此時師徒聯手火力全開，不僅成功化解對手2個局點，還逆勢拉出7比1攻勢反彈，反以12比10逆轉拿下。

取得「聽牌」優勢的台灣組合，第3局開賽和對手一路僵持，兩組人馬共7度打平，在8比8決勝關頭，師徒連拿2分超前，最後以11比9放倒對手，也拿下8強門票。

至於由陳思羽與黃怡樺聯手的女雙，今天在1比2落後下成功扳平戰局，可惜決勝局在4比3領先時沒能守成，讓對手連拿4分後來居上，最終以2比3惜敗中國組合吳洋晨、臧曉桐，首輪提前止步。

莊智淵 陳思羽 桌球

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