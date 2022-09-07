羽球／周天成「粉碎」西本拳太一擊 BWF選入五大好球

羽球一哥周天成上週日在日本公開賽殺進到冠軍戰，雖然最後不敵日籍選手西本拳太，以亞軍作收，但他在決勝局一記漂亮殺球，被世界羽聯（BWF）選入五大好球。

這場比賽第一局由西本拳太以21:19拿下，第二局周天成則是以23:21扳回一城，雙方進入決勝局西本拳太以14:11領先時，由周天成先發球，雙方互相膠著了幾回合，周天成先有一精彩防守，擋下對手的殺球，後來抓準機會一記完美的跳殺，直接讓西本拳太奮力一撲仍是救不了球，只能倒地無奈喘氣，這球也被BWF選入日本公開賽「粉碎」對手的好球之一。

最終周天成17:21敗下陣來，無緣冠軍，但收下亞軍已創造自己在日本公開賽的最佳紀錄，世界排名也從原本的世界第6上升到第5。接下來周天成將備戰10月登場的丹麥、法國公開賽。

Who smashed it best in Osaka? ⚡️#BWFWorldTour #JapanOpen2022 pic.twitter.com/61AuawauFD — BWF (@bwfmedia) 2022年9月6日