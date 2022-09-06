羽球／感謝她的相挺 周天成：高姊與大阪跑跑人相似度百分百

台灣羽球好手周天成，在日本公開賽期間雙手高舉慶祝的畫面引起討論，周天成後來表示是在模仿大阪心齋橋的固力果招牌。在賽事結束後，他也與物理治療師「高姐」高敏珊一同造訪該地標，並留下紀念照。

周天成在個人社群媒體貼出與高姐造訪該地標的合影，並留言寫到：「高敏珊小姐和固力果跑跑人，相似度百分百。」

周天成在本次的日本行收穫不少，先是世錦賽殺入四強，又在日本公開賽搶下亞軍並獲得1550分，成功將排名推升到世界第5。

高敏珊與周天成自2012年開始合作，2019年起周天成不帶教練，反而是由高敏珊坐在教練指導席，曾經在奧運期間引發熱議。從此次日本行的慶祝方式，可以看出兩人多年來建立的默契。