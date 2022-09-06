高球／只能帶3支球桿下場 東方之星3桿挑戰賽落幕

如果你只能帶三支球桿下場比賽，你會選擇哪三支？由國寶集團於5日在新竹東方之星高爾夫球場所舉行的「東方之星3桿球王挑戰賽」，要求與賽的140多位高爾夫球友，都給出屬於自己的答案。

這場台灣首創的三支球桿挑戰賽，促使參賽球友們必須一桿多用，國寶集團創意總監李思霆說：「球友們非常踴躍，一開放報名很快地140人就額滿。而倒底要選擇哪三支球桿來參賽，也在網路上造成熱烈討論的話題，甚至許多參賽者都在賽前帶著三支球桿實地下場練球，有備而來。如果你今年錯過這一場，明年記得帶著你最有把握的那三支球桿，一起來挑戰。」

儘管甫過境的軒嵐諾颱風蹂躪了東方之星球場，但是在場務人員徹夜趕工整理下，仍帶給與賽球友們優質的場地狀態，在近午時分，百餘位參賽球友齊聚東方之星球場，18洞鳴槍同時開球，包括國寶集團營運長湯順甄與東方之星球場總經理陳志明，都親臨現場為球友們打氣加油。

頒獎晚宴在高球網紅「祕魯公主」Eva的主持中，得獎主一一上台領獎，在競爭激烈的團體賽部分，最終由好力隊從13支隊伍中脫穎而出，以三人總桿240桿抱走冠軍獎盃，3J隊249桿與500快樂隊261桿則分居亞軍與季軍，而女子組部分，林家榆以總桿85桿奪冠，高鳳鈴95桿居亞，范雪鈴99桿第三。

值得一提的是，年僅20出頭歲的林家榆目前仍就讀清華大學數學系三年級，小時候曾在新豐球場培訓過，能穩定繳出七字頭成績且擁有平均達260碼的開球距離，她這次選擇的是五鐵、52度與推桿，「推桿對我來說很重要，如果在果嶺上改用其他球桿推球，我大概都會三推。因為我的距離在女孩子裡算遠的，五鐵有180到190碼，所以不帶木桿很夠用了。而且開球反而更不容易歪，不會發生太大的失誤。」

而男子組儘管因為電腦系統當機，成績無法及時正確地計算出來，但絕大多數與賽者都非常享受這種「另類」的挑戰，也發現原來高爾夫球其實有更多的變化與樂趣，教練彭冠勳認為，只帶三支球桿下場對於球友來說是很好的練習方式，讓他們得更精準地去掌控自己的擊球距離，學習做球，用一支球桿打出不同的碼數與球路。

而賽前還特意去場練習的藝人李佩甄，則認為這樣的賽事很好玩、能給自己更多的挑戰，「參加這場比賽，讓我發現自己其實還有很多需要進步的地方。原來一支球桿不是只打出一種距離就夠了，還可以發揮各種不同的功用。這讓我覺得高爾夫球真的很深奧，一支球桿不能只用來做一件事，你得發揮它的各種用途。所以，我得再努力加強練習。」