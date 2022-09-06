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羽球／全民會長盃燃戰火 破千場賽事都直播

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
土銀好手蘇力揚曾在2013年會長盃打進U12男單決賽。圖／全民羽協提供
土銀好手蘇力揚曾在2013年會長盃打進U12男單決賽。圖／全民羽協提供

2022第16屆全民會長盃青少年羽球分齡錦標賽今天起在台北體育館熱鬧登場，全國各縣市中小學選手共超過3800人參賽，賽事分組個人賽從9歲至19歲組，是國內目前規模最大的青少年羽球分齡賽事。

今年4月落幕的「第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」及本周的全民會長盃青少年羽球分齡錦標賽，是中華民國全民羽球發展協會年度兩大賽事。

全民羽球協會理事長吳宜倫表示，之所以會開始舉辦青少年賽事，一方面是因為清晨盃是屬於社會組的比賽，沒有青少年所屬組別，另一方面是希望藉由賽事協助中小學羽球發展，這一直也是全民羽協推廣全民羽球運動的重點之一，而這兩個比賽也剛好完整地含括了所有年齡層的選手。

全民會長盃青少年羽球分齡錦標賽今年邁入第16屆，每年的參賽人數持續攀升，男子單打的部分就有超過1千位的選手。吳宜倫提到，進行到13日的賽事共有3千多場比賽，需要用20面羽球場，每天的比賽時間幾乎都超過12個小時，雖然裁判和工作人員都很辛苦，但看到台灣青少年羽球蓬勃發展，大家都覺得還是很值得。

剛開始全民會長盃只有國小組的賽事，慢慢增加到國中組，為了和BWF世界羽聯的青少年分齡賽事分組一致，讓台灣的青少年選手可以和國際賽事接軌，個人賽的部份更新增到19歲組，也希望未來能將全民會長盃朝向青少年的國際賽事做準備，邀請世界各地青少年選手來台灣參賽，讓台灣的青少年選手有機會和國外選手切磋學習。

在疫情蔓延之前，全民會長盃就曾經邀請世界各地的青少年選手來臺灣參賽，日本、馬來西亞、泰國及香港都曾經派選手前來參加，今年台北公開賽和周天成在決賽中對決的日本選手奈良岡功大，2013年也曾經來台參加過全民會長盃12歲組的男單賽事，而當年和奈良岡功大決賽的台灣小將蘇力揚也在今年全國排名賽拿下全國甲組男單冠軍的頭銜。

為鼓勵更多青少年選手參賽，全民羽協提供10萬元獎金給U17和U19的冠亞軍選手；各組別前三名也將致贈羽球裝備共超過200多個獎項，且6天20面場地的3000多場賽事將全程皆有直播服務，9月12日及9月13日「教育部運動發展基金補助」更提供賽事轉播及專業主播與球評的國際賽轉播規格，期待本屆的全民會長盃羽球賽事，在遵循政府相關的防疫措施規範下圓滿完成。

羽球 周天成

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