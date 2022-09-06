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羽球／戴資穎讓出球后 「在位」周數停在214周
BWF每周二公布最新世界排名，上周重返「世界球后」寶座的我國羽球名將戴資穎，今天再讓出世界第一的位置，世錦賽、日本公開賽雙雙寫下連霸成功的日本好手山口茜重登球后，讓小戴球后「在位」周數停在214周。
根據世界羽聯（BWF）的世界排名積分統計方式，是取52周內的最佳10站積分，上周重登球后的小戴因日本公開賽4強止步，本周積分持平在110845分，山口茜則是靠日本公開賽奪冠的11000分加持，從上周的109413升到112013分，再以1168分超越小戴，相隔1周就回到球后身份。
小戴雖和山口茜排名互換，球后累積周數仍是女網紀錄；東奧奪金的大陸名將陳雨菲維持女單第3，剛在日本公開賽打進決賽的南韓「天才少女」安洗瑩也持平在第4名。
日本公開賽打下個人最佳亞軍成績的我國「一哥」周天成，本周排名從第6小升到第5位，黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋排名也從第4上升到第3。
「羽球王子」王子維排名從16小滑到第17名，「交大學霸」許玟琪持平35名，「小小白」白馭珀同樣持平在38位，男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵從23名降到24名。
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