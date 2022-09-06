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羽球／山口茜又擠落小戴重返球后 「麟洋配」上升至世界第三

聯合新聞網／ 綜合報導
小戴世界排名退居第二。 法新社
小戴世界排名退居第二。 法新社

世界羽球聯盟(BWF) 今日公布最新積分排名，接連拿下世錦賽及日本公開賽冠軍的日本好手山口茜，確定超越小戴重返世界球后，小戴降至第二。台灣一哥周天成上升一名來到第五，「麟洋配」上升至第三。

山口茜又擠落小戴重返球后寶座。 新華社
山口茜又擠落小戴重返球后寶座。 新華社

山口茜先是在自家主場完成世錦賽二連霸，也順利衛冕超級750系列日本公開賽冠軍。她拿到1萬1000分積分，取代2019年終總決賽4強的8400分，賺進2600分，積分從上週的10萬9413分提升至11萬2013分，超越戴資穎的11萬845分，以1168分之差登頂。

周天成在獲得日本公開賽亞軍後，獲得9350分取代原先的7800分，賺進1550分，積分從8萬9576分變成9萬1126分，超越印尼好手金延，成為世界第5。

麟洋配近期戰績不佳，世界排名仍升到第三。 歐新社
麟洋配近期戰績不佳，世界排名仍升到第三。 歐新社

李洋／王齊麟在日本兩場賽事皆於16強止步，積分停留在9萬9648分，不過在BWF修正積分後，取消印尼組合阿赫桑（Mohammad Ahsan）／塞蒂亞萬（Hendra Setiawan）2019世錦賽金牌的1萬3000分，世界積分少了5200分，退居世界第4，麟洋配則再度重返世界第3。

日本 印尼 小戴 金牌 520

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