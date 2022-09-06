賽事心得／日月潭公開水域錦標賽 比預期快了半小時！

紘瑋教練，我的蛙式跟立泳都是他教的，今天前面都靠他衝出人群後才能順順游。

很多人都知道每年日月潭的萬人泳渡，但其實前一天還有由中華民國游泳協會所舉辦的錦標賽。與萬人泳渡不同的在於: 這場錦標賽有限制完賽時間，今年限時2.5小時內須完成3公里的賽事。這場公開水域游泳錦標賽，有1千六百多名選手參加，也是選拔國手的正式賽會。

9月3日一早原本很擔心因為颱風的影響，可能會在風雨中進行，但老天爺給了個超好的天氣，沒風沒雨甚至到比賽結束了才出現大太陽，是非常適合游泳的好天氣。

雖然有颱風，但比賽這天卻是超棒的天氣。

自己其實在今年三月鐵人比賽前，是完全不會游泳的人，甚至只要到兩米深的地方就開始恐慌症發作，呼吸困難，後來克服了好久 ，學會了蛙式 ，立泳及自由式，今年才在台東活水湖完成第一場個人113KM鐵人賽。比賽之後，就決定今年一定要報名這場錦標賽，讓自己的游泳更精進。

賽前與鐵魚教練合照，再來就是在終點見面啦！原本鐵魚教練就是把這場賽事幫我定位在開放水域的練習賽事，所以只求在時間內完賽，不求成績。

這次也不穿防寒衣，而是浮力褲，為的就是要靠自己游。剛開始下水時人真的很多，前面也因為太害怕所以巴著朋友的浮標不放，後來朋友高速離開後，我望著周遭茫茫水平面，附近沒有認識的人，剛開始真的很害怕，但隨即讓自己先靜下心來，吃了一包能量包之後，就開始數拍子照平常練習游。

我是蛙式跟捷式輪流游，途中有遊艇經過，突然激起的大水浪讓我嚇了一跳，幸好我是左右兩邊換氣，因此沒有喝到太多水，等浪過了之後再繼續自由式游。在開放性水域，定位真的很重要，我靠著數救生員的台子倒數著，但我在最後的幾百公尺還是被旁邊的人一直喊：游歪了。看著終點的氣球離我越來越近，我也游得越來越順，終於上岸了，而且還比我預期的時間早半小時上岸，我開心地告訴自己終於辦到了！

過完晶片，培養比賽心情。

今天也根本就是鐵人的聚會呀！ 遇到好多鐵人朋友，也恭喜大家平安順利完成，拿到了好成績。

這是很棒的一場活動，了解自己真的可以在活水湖以外的開放水域游泳，對我的游泳多了些信心。謝謝我的游泳教練們，因為有你們，我才能一次又一次的突破挑戰。

鐵人好朋友！恭喜拿到好成績

我們的隊名是：女神愛游泳

來張回眸照

獎狀跟獎牌，獎狀上面還有完賽的時間。

連兩週的賽事辛苦室友假日都要早起載我比賽，還得當我的保母。

再來就是年底的馬拉松跟明年的鐵人比賽，期待到時能更精進，拿到好成績。