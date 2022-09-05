F1／法拉利再因戰術失誤無緣捧冠 前世界冠軍：F3等級的戰略

昨日F1荷蘭大獎賽正式落幕，紅牛一哥維斯塔潘（Max Verstappen）再度奪下分站冠軍，而法拉利車手賽恩斯（Carlos Sainz）本有望搶下冠軍，但卻因車隊的戰術失誤與冠軍失之交臂，對此前世界冠軍羅斯柏格(Nico Rosberg)更以「F3等級戰術」進行嘲諷。

賽恩斯本有望於本場比賽奪冠，可惜因車隊於14圈維修站換胎失誤，因此遭罰5秒，對此評論員羅斯柏格給予批評，表示車隊需要做出改變:「F3或F2都在策略上都比法拉利好。」本日法拉利領隊比諾托(Mattia Binotto)也進行反擊:「我們不會換人，重要的是穩定確保每場比賽不斷進步，我們有個偉大的團隊，我不會懷疑。」

至於為何失誤比諾托則歸咎於溝通上出錯:「我們太晚通知車手要換胎，所以我們沒時間做出反應，我們將在未來改進。」