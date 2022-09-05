F1／法拉利再因戰術失誤無緣捧冠 前世界冠軍：F3等級的戰略
昨日F1荷蘭大獎賽正式落幕，紅牛一哥維斯塔潘（Max Verstappen）再度奪下分站冠軍，而法拉利車手賽恩斯（Carlos Sainz）本有望搶下冠軍，但卻因車隊的戰術失誤與冠軍失之交臂，對此前世界冠軍羅斯柏格(Nico Rosberg)更以「F3等級戰術」進行嘲諷。
賽恩斯本有望於本場比賽奪冠，可惜因車隊於14圈維修站換胎失誤，因此遭罰5秒，對此評論員羅斯柏格給予批評，表示車隊需要做出改變:「F3或F2都在策略上都比法拉利好。」本日法拉利領隊比諾托(Mattia Binotto)也進行反擊:「我們不會換人，重要的是穩定確保每場比賽不斷進步，我們有個偉大的團隊，我不會懷疑。」
至於為何失誤比諾托則歸咎於溝通上出錯:「我們太晚通知車手要換胎，所以我們沒時間做出反應，我們將在未來改進。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言