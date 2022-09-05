籃網球／亞錦賽不敵超級強隊 中華隊分組落第三

2022亞洲籃網球錦標賽是新冠肺炎疫情後重啟的第一場籃網球亞洲錦標賽，中華女將今天碰強敵馬來西亞隊，由於實力差距，中華隊力拚全場仍以25：82結束預賽最終戰，以分組第3成績進入複賽。

明天起將展開一連3天的的複賽賽程，預賽排分組第3的中華隊明天輪空，7日下午3點迎戰印度隊。

中華隊昨天預賽敗給汶萊隊，今天面對馬來西亞時有佳作，長傳與投籃都有斬獲，第一節甚至一度只以6：7落後，但馬來西亞畢竟是亞洲強隊，雖遭遇小亂流，很快就穩住陣腳，第一節結束已取得22：8領先，第二節就算2員大將受傷退場換人仍逐步拉開比數。

中華隊第三節結束時落後已達21：56落後35分，決戰第四節也無法雖小差距，終場以25：82。

本屆亞錦賽是新冠疫情發生之後3年來首場亞洲錦標賽，地主新加坡與馬來西亞、斯里蘭卡呈現三強鼎立姿態，分組預賽所向無敵；香港、泰國、汶萊是二級強隊，中華隊分組遭遇馬來西亞與汶萊，原本就預期是硬仗，但由比賽中累積經驗，盼複賽和準決賽仍有表現身手的機會。