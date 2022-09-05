U18亞青女籃／傻爆眼！場館淹水中華隊首戰延期

原訂今天點燃開火的2022年U18亞青女籃賽，中華隊原本台灣時間下午1點45分碰強敵日本隊，但賽前才臨時接獲通知，因昨夜大雨造成場館積水，今天賽程延期到明天再舉行，讓球員們和教練團十分錯愕。

今年U18亞青女籃在印度班加羅爾舉行，中華隊2日在總教練陳美莉領軍下出發，昨天已經適應過主場地，不料原本今天當地11點15分的比賽，卻因場館淹水無法舉行。

中華隊教練之一的楊雅惠表示，今天早上8點半才臨時接獲通知，大會說昨晚大雨造成場館淹水，延賽決定讓她大喊「好扯」。

中華隊此行由陳美莉領軍，搭配教練團成員藍浩語和楊雅惠，球員韓汛、宋瑞蓁、游沁樺、李恩芯、蕭豫玟、楊幸恩、米靖恩、黃子芸、邱敬恩、張聿嵐、游欣樺和吳珮璿。

中華隊和日本、中國大陸及印尼位於B組，原本要在今天開始依序出戰日本、大陸和印尼，爭取分組龍頭的直接晉級4強資格，現在首戰直接延期到明天原時間再戰。