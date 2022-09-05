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高球／達納高球公開賽徐薇淩並列第16 羅培茲逆轉奪冠

中央社／ 台北5日電
徐薇淩。 LPGA臉書
徐薇淩。 LPGA臉書

台灣旅美高球女將徐薇淩今天在LPGA達納公開賽最終輪揮出68桿，4輪累計以273桿，並列第16，而墨西哥女將羅培茲猛打8鳥，單回合繳出63桿，以總桿數266桿逆轉奪冠。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）達納公開賽在美國俄亥俄州錫凡尼亞舉行，今天展開最終回合賽事。

徐薇淩今天從第1洞出發，在第1、7洞抓下小鳥，但轉場後隨即吞下柏忌，所幸在第16至18洞進帳2鳥，打出68桿，4輪合計以低於標準11桿的273桿，並列第16，也是個人本季次佳成績。

錢珮芸今天射3鳥、吞2柏忌，連2天揮出70桿，4輪總桿數276桿，並列第38；侯羽桑同樣繳出70桿，4輪累計279桿，並列第55。

墨西哥女將羅培茲（Gaby Lopez）出發前仍落後4桿，今天最終輪上演逆轉秀，繳出8鳥且零柏忌的完美演出，總桿數以低於標準18桿的266桿逆轉勝出，以1桿的差距，拿下生涯第3座LPGA冠軍。

華裔美籍女將李億前3輪結束仍領先1桿，但最終輪表現平平，打出70桿，合計269桿，以並列第4作收。

LPGA 徐薇淩 高爾夫

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