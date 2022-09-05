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秘魯世界青少年游泳錦標賽 台灣8位選手參加

中央社／ 聖保羅4日專電
8位台灣選手參加在利馬舉行的FINA第8屆世界青少年游泳錦標賽，駐秘魯代表張幼慈（前左3）代表政府慰勞，與教練、選手與中華民國國旗合影。（駐秘魯代表處提供）中央社 中央社
8位台灣選手參加在利馬舉行的FINA第8屆世界青少年游泳錦標賽，駐秘魯代表張幼慈（前左3）代表政府慰勞，與教練、選手與中華民國國旗合影。（駐秘魯代表處提供）中央社 中央社

由國際游泳總會（FINA）主辦的第8屆世界青少年游泳錦標賽自8月30日至9月4日在秘魯首都利馬舉行，中華民國游泳協會派出5位男子與3位女子選手的國家代表隊參賽。

代表隊教練王耀偉、陳怡仲、吳嘉文醫師共帶領鄭佴、許珈銘、傅堃銘、王昱翔及吳亮昀5位男選手，以及吳以恩、陳庭萱及李佳勳3位女選手參與比賽。

教練團表示，世界青少年游泳錦標賽（FINA WorldJunior Swimming Championships）每兩年舉辦一次，台灣選手年齡介於15至17歲，每位選手至少參加蛙式、仰式、自由式，混合式等四項以上賽事，其中幾位選手都能表現出平常訓練的要求成績，這次出賽正好可以驗收行前一個多月集訓的成果並與88國、近千名選手切磋，是非常難得的經驗。

駐秘魯代表張幼慈與代表處人員比賽期間到現場為選手加油，並在選手完成賽事離開秘魯前，代表政府設宴慰勞教練及選手參賽辛勞，表示這次珍貴的參賽經驗將有助未來競技表現。

8位台灣選手參加在利馬舉行的FINA第8屆世界青少年游泳錦標賽，駐秘魯代表張幼慈（左4）等人到比賽現場為選手加油。（駐秘魯代表處提供）中央社 中央社
8位台灣選手參加在利馬舉行的FINA第8屆世界青少年游泳錦標賽，駐秘魯代表張幼慈（左4）等人到比賽現場為選手加油。（駐秘魯代表處提供）中央社 中央社

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